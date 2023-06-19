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Царюк Данила Лукич

Место рождения

Славута, Хмельницька область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Славута, Хмельницька область
Военная служба
С 30.03.1944
участник ВОВ
Награда
24.05.1945
медаль "За отвагу" сапёр 44-го инженерно-сапёрного Краковского орденов Александра Невского и Красной Звезды батальона 59-й отдельной инженерно-сапёрной Изяславской орденов Богдана Хмельницкого и Крас... Показать все
Смерть
Неизвестно