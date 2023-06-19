Царюк Данила Лукич
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 30.03.1944
участник ВОВ
Награда
24.05.1945
медаль "За отвагу" сапёр 44-го инженерно-сапёрного Краковского орденов Александра Невского и Красной Звезды батальона 59-й отдельной инженерно-сапёрной Изяславской орденов Богдана Хмельницкого и Крас... Показать все
Смерть
Неизвестно