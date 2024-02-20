Пругло (Зайченкова) Васса Кузминична
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1883
Отец: Зайченкова Кузьма
Мать: ?
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
27.08.1902
Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Карпович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
21.10.1904
Дочь: Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Карпович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
22.01.1907
Дочь: Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Карпович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
15.02.1909
Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Карпович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
01.11.1912
Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Карпович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
15.09.1914
Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Карпович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно