Пругло (Зайченкова) Васса Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Зайченкова) Васса Кузминична

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Зайченкова Кузьма

Мать: ?

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
27.08.1902

Сын: Пругло Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Карпович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
21.10.1904

Дочь: Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Карпович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
22.01.1907

Дочь: Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Карпович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
15.02.1909

Сын: Пругло Онисим Дмитриевич

Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Карпович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
01.11.1912

Сын: Пругло Кузьма Дмитриевич

Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Карпович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
15.09.1914

Сын: Пругло Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Карпович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Дмитрий Карпович

Смерть
Неизвестно
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