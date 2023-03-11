Сысаров Макар Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысаров Макар Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Сысаров Николай Макарович

Мать ребёнка: Сысарова Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Неизвестно Мария Макаровна

Мать ребёнка: Сысарова Матрена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысарова Матрена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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