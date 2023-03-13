Прасковья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Федотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Иванъ Филипповъ

Отец ребёнка: Филиппъ Гавриловъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1750

Сын: Иевъ Филипповъ

Отец ребёнка: Филиппъ Гавриловъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Филиппъ Гавриловъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1755

Сын: Савелий Филипповъ

Отец ребёнка: Филиппъ Гавриловъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппъ Гавриловъ

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