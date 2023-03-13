Прасковья Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Иванъ Филипповъ
Отец ребёнка: Филиппъ Гавриловъ
Рождение ребёнка
1750
Сын: Иевъ Филипповъ
Отец ребёнка: Филиппъ Гавриловъ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Филиппъ Гавриловъ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Савелий Филипповъ
Отец ребёнка: Филиппъ Гавриловъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филиппъ Гавриловъ