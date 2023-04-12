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Серегин Дмитрий Владимирович
Серегин Дмитрий Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.02.1979
Пол
Мужской
Отец
Серегин Владимир Николаевич
1950 г.р.
Мать
Серегина (Соломатина) Галина Васильевна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1979
Отец:
Серегин Владимир Николаевич
Мать:
Серегина Галина Васильевна
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