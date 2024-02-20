Янатьев Пантелеймон Константинович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Дата рождения1903
Дата смерти27.02.1907
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Смерть
27.02.1907
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Причина смерти: Болезнь-скарлатина