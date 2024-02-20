Янатьев Пантелеймон Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯнатьев Пантелеймон Константинович

Янатьев Пантелеймон Константинович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль

Дата рождения

1903

Дата смерти

27.02.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Янатьев Константин Степанович

Мать: Янатьева Пелагия Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Смерть
27.02.1907
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Причина смерти: Болезнь-скарлатина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close