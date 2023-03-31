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Фёдоров Станислав Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1938

Дата смерти

21.07.1994

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1967

Сын: Фёдоров Дмитрий Станиславович

Мать ребёнка: Фёдорова Лилия Алексеевна

Рождение ребёнка
23.12.1972

Дочь: Фёдорова Наталья Станиславовна

Мать ребёнка: Фёдорова Лилия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдоров Андрей Станиславович

Мать ребёнка: Фёдорова Лилия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёдорова Лилия Алексеевна

Смерть
21.07.1994
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