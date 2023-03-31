Фёдоров Станислав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1938
Дата смерти21.07.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1967
Сын: Фёдоров Дмитрий Станиславович
Мать ребёнка: Фёдорова Лилия Алексеевна
Рождение ребёнка
23.12.1972
Дочь: Фёдорова Наталья Станиславовна
Мать ребёнка: Фёдорова Лилия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдоров Андрей Станиславович
Мать ребёнка: Фёдорова Лилия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.07.1994