Саксаганский Олег
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саксаганский Виталий
Мать: Саксаганская Дора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саксаганский Алексей
Мать ребёнка: Саксаганская Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Саксаганская Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саксаганская Валентина
Место жительства
Неизвестно