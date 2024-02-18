Саксаганский Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саксаганский Олег

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саксаганский Виталий

Мать: Саксаганская Дора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саксаганский Алексей

Мать ребёнка: Саксаганская Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саксаганский Александр

Мать ребёнка: Саксаганская Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саксаганская Валентина

Место жительства
Неизвестно

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