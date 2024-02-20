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Тараш Анастас Янакиевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд ст.Иловайск

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Тараш Янакий Акритович

Мать: Тараш София

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд ст.Иловайск
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-45
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия Анастасовна

Мать ребёнка: Тараш Панаица

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-56
Рождение ребёнка
1828

Сын: Тараш Юрий Анастасович

Мать ребёнка: Тараш Панаица

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-45
Рождение ребёнка
1836

Сын: Тараш Николай Анастасович

Мать ребёнка: Тараш Панаица

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-45
Рождение ребёнка
1848

Сын: Тараш Юрий Анастасович

Мать ребёнка: Тараш Феодора

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-45
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараш Феодора

Смерть
Неизвестно
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