Тараш Анастас Янакиевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд ст.Иловайск
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1799
Отец: Тараш Янакий Акритович
Мать: Тараш София
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд ст.Иловайск
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-45
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия Анастасовна
Мать ребёнка: Тараш Панаица
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-56
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Тараш Панаица
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-45
Рождение ребёнка
1836
Сын: Тараш Николай Анастасович
Мать ребёнка: Тараш Панаица
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-45
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Тараш Феодора
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-45
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тараш Феодора
Смерть
Неизвестно