Безсонова Клавдия Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсонова Клавдия Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1891

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Безсонов Георгий Миронович

Рождение ребёнка
02.10.1897

Дочь: Петренко Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Безсонов Георгий Миронович

Рождение ребёнка
15.06.1912

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Безсонов Георгий Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безсонов Георгий Миронович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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