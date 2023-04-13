Безсонова Клавдия Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1891
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Безсонов Георгий Миронович
Рождение ребёнка
02.10.1897
Дочь: Петренко Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Безсонов Георгий Миронович
Рождение ребёнка
15.06.1912
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Безсонов Георгий Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно