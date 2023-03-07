Деулинъ Тимофей
Место рождения
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Деулинъ Иванъ
Мать: Деулина Агафья Степанова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Деулина Прасковья Никифорова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Деулинъ Сергей
Мать ребёнка: Деулина Прасковья Никифорова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Деулинъ Максимъ
Мать ребёнка: Деулина Прасковья Никифорова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Деулинъ Иванъ
Мать ребёнка: Деулина Прасковья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно