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Деулинъ Тимофей

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Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Деулинъ Иванъ

Мать: Деулина Агафья Степанова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Деулина Прасковья Никифорова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Деулинъ Сергей

Мать ребёнка: Деулина Прасковья Никифорова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Деулинъ Максимъ

Мать ребёнка: Деулина Прасковья Никифорова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Деулинъ Иванъ

Мать ребёнка: Деулина Прасковья Никифорова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деулина Прасковья Никифорова

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