Бабушкина (Новопашенная) Марфа Ферапонтова
Место рождения
Дата рождения31.08.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1814
Рождение ребёнка
09.09.1834
Отец ребёнка: Бабушкин Филимон Ефимов
Рождение ребёнка
16.06.1836
Дочь: Агрипина Филимонова
Отец ребёнка: Бабушкин Филимон Ефимов
Рождение ребёнка
07.01.1838
Дочь: Домника Филимонова
Отец ребёнка: Бабушкин Филимон Ефимов
Рождение ребёнка
09.03.1839
Дочь: Дарья Филимонова
Отец ребёнка: Бабушкин Филимон Ефимов
Рождение ребёнка
05.08.1849
Дочь: Евдокия Филимонова
Отец ребёнка: Бабушкин Филимон Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно