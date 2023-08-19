Бабушкина (Новопашенная) Марфа Ферапонтова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкина (Новопашенная) Марфа Ферапонтова

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Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

31.08.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1814

Отец: Новопашенной Ферапонт Сидоров

Мать: Новопашенная Домника Федорова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.09.1834

Сын: Бабушкин Яким Филимонов

Отец ребёнка: Бабушкин Филимон Ефимов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1836

Дочь: Агрипина Филимонова

Отец ребёнка: Бабушкин Филимон Ефимов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1838

Дочь: Домника Филимонова

Отец ребёнка: Бабушкин Филимон Ефимов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.03.1839

Дочь: Дарья Филимонова

Отец ребёнка: Бабушкин Филимон Ефимов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1849

Дочь: Евдокия Филимонова

Отец ребёнка: Бабушкин Филимон Ефимов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабушкин Филимон Ефимов

Смерть
Неизвестно
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