Полякова (Ягупова) Васса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Ягупова) Васса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1846 ст.

Дата смерти

14.12.1879 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846 ст.

Отец: Ягупов Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1867 ст.

Муж: Поляков Игнат Игнатьевич

Рождение ребёнка
07.03.1874 ст.

Сын: Поляков Никифор Игнатьевич

Отец ребёнка: Поляков Игнат Игнатьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.04.1876 ст.

Сын: Поляков Флегонт Игнатьевич

Отец ребёнка: Поляков Игнат Игнатьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.07.1878 ст.

Сын: Наталия Игнатьевна

Отец ребёнка: Поляков Игнат Игнатьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.11.1879 ст.

Сын: Поляков Георгий Игнатьевич

Отец ребёнка: Поляков Игнат Игнатьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
14.12.1879 ст.
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
от горячки
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