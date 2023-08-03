Полякова (Ягупова) Васса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1846 ст.
Дата смерти14.12.1879 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846 ст.
Отец: Ягупов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1867 ст.
Рождение ребёнка
07.03.1874 ст.
Сын: Поляков Никифор Игнатьевич
Отец ребёнка: Поляков Игнат Игнатьевич
Рождение ребёнка
08.04.1876 ст.
Сын: Поляков Флегонт Игнатьевич
Отец ребёнка: Поляков Игнат Игнатьевич
Рождение ребёнка
20.07.1878 ст.
Сын: Наталия Игнатьевна
Отец ребёнка: Поляков Игнат Игнатьевич
Рождение ребёнка
02.11.1879 ст.
Сын: Поляков Георгий Игнатьевич
Отец ребёнка: Поляков Игнат Игнатьевич
Смерть
14.12.1879 ст.
от горячки