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Прасковья Лактионовна
Прасковья Лактионовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1760
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Лактион Федорович
1729 г.р.
Мать
Нелида Осиповна
1729 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец:
Лактион Федорович
Мать:
Нелида Осиповна
Смерть
Неизвестно
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