Московкин Вадим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Московкин Вадим

Место рождения

Россия

Дата рождения

07.07.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1993 г.р.

Дети

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Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Бракосочетание
03.09.2011

Жена: Московкина Наталья

Россия
Рождение ребёнка
06.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Московкина Наталья

Россия
Рождение ребёнка
05.01.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Московкина Наталья

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