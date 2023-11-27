Московкин Вадим
Место рожденияРоссия
Дата рождения07.07.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Бракосочетание
03.09.2011
Жена: Московкина Наталья
Россия
Рождение ребёнка
06.02.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Московкина Наталья
Россия
Рождение ребёнка
05.01.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Московкина Наталья