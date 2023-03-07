Кораблева Аксинья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблева Аксинья Алексеева

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Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1718

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Кораблевъ Фролъ

Отец ребёнка: Кораблевъ Власъ

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Кораблевъ Власъ

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Кораблевъ Степанъ

Отец ребёнка: Кораблевъ Власъ

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кораблевъ Власъ

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