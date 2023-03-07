Кораблева Аксинья Алексеева
Место рождения
Дата рождения1718
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Кораблевъ Фролъ
Отец ребёнка: Кораблевъ Власъ
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Кораблевъ Власъ
Рождение ребёнка
1754
Сын: Кораблевъ Степанъ
Отец ребёнка: Кораблевъ Власъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кораблевъ Власъ