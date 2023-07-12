Звягина Марина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1963
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1963
Рождение ребёнка
08.10.1981
Сын: Матвейчив Александр Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.10.1981
Сын: Матвейчив Александр Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.10.1995
Дочь: Иваницкая Юлия Александровна
Отец ребёнка: Звягин Александр Васильевич