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Звягина Марина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1963

Отец: Головачев Алексей николаевич

Мать: Головачева Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
08.10.1981

Сын: Матвейчив Александр Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.10.1981

Сын: Матвейчив Александр Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.10.1995

Дочь: Иваницкая Юлия Александровна

Отец ребёнка: Звягин Александр Васильевич