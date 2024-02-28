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Оболенский Сергей Александрович
Оболенский Сергей Александрович
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
1819
Дата смерти
1882
Пол
Мужской
Отец
Оболенский Александр Петрович
1782 г.р.
Мать
Оболенская (Нелединская-Мелецкая) Аграфена Юрьевна
1789 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец:
Оболенский Александр Петрович
Мать:
Оболенская Аграфена Юрьевна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1882
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