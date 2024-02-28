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Оболенский Сергей Александрович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1819

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Оболенский Александр Петрович

Мать: Оболенская Аграфена Юрьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1882
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