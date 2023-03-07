Тронин Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
12.11.1925
Жена: Коробова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробова Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Ходыревское общество, деревня Шляндовская
Смерть
Неизвестно