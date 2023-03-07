Тронин Василий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронин Василий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
12.11.1925

Жена: Коробова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Ходыревское общество, деревня Шляндовская
Смерть
Неизвестно
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