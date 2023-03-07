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Филатов Павел Родионович
Филатов Павел Родионович
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Место рождения
Дуровка
, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Дата рождения
14.01.1917
Пол
Мужской
Отец
Филатов (внебрачный) Родион Самуилович
1885 г.р.
Мать
Филатова Варвара Безрукова
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1917
Отец:
Филатов (внебрачный) Родион Самуилович
Мать:
Филатова Варвара Безрукова
Дуровка
, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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