Максимов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1905
Дата смерти09.12.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1927
Сын: Максимов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Максимова Евдокия Фёдоровна
Военная служба
С 07.07.1941
Смерть
09.12.1978
Похороны
Около 11.12.1978