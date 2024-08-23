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Максимов Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1905

Дата смерти

09.12.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Евдокия Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.02.1927

Сын: Максимов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Максимова Евдокия Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
С 07.07.1941
Смерть
09.12.1978
Похороны
Около 11.12.1978
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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