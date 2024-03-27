муйредах муйндерг — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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муйредах муйндерг

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: форгг мак даллайн

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: кайрелл мак муйредайг муйндейрг

Мать ребёнка: нн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: эохайд мак муйредайг муйндейрг

Мать ребёнка: нн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: маэл одор

Мать ребёнка: нн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: бренайнд

Мать ребёнка: нн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: дейхтер инген муйредах

Мать ребёнка: нн

Смерть
Неизвестно

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