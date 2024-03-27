муйредах муйндерг
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: форгг мак даллайн
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: кайрелл мак муйредайг муйндейрг
Мать ребёнка: нн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: эохайд мак муйредайг муйндейрг
Мать ребёнка: нн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: дейхтер инген муйредах
Мать ребёнка: нн
Смерть
Неизвестно