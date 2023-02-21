Филатова Агафья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова Агафья Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

10.02.1914 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1853 г.р.

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1889

Сын: Филатов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Филатов Гавриил Назарович

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Между 1889 и 1914
Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Гавриил Назарович

Смерть
10.02.1914 ст.
Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
умерла от удара
Похороны
13.02.1914 ст.
Дальнерусаново, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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