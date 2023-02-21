Филатова Агафья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти10.02.1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1889
Отец ребёнка: Филатов Гавриил Назарович
Место жительства
Между 1889 и 1914
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1914 ст.
умерла от удара
Похороны
13.02.1914 ст.
Дальнерусаново, Суворовский муниципальный район, Тульская область