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Друцкий-Соколинский Ярослав Ярославович

Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

Около 1612

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1557 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Около 1612

Отец: Друцкий-Соколинский Ярослав Ярославович

Мать: не указана

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Ярослав, XXV 16-9"
Смерть
Неизвестно

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