Друцкий-Соколинский Ярослав Ярославович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1612
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1612
Отец: Друцкий-Соколинский Ярослав Ярославович
Мать: не указана
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. [37] — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина. Цитата: "(первая ветвь) Ярослав, XXV 16-9"
Смерть
Неизвестно