Певзнер Александр Абрамович
Место рождения
Дата рождения13.06.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1947
Рождение ребёнка
28.03.1971
Сын: Певзнер Лев Александрович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-радиоэлектроник, кандидат наук, изобретатель, преподователь ВУЗ (Dozent)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Krebs, рак щитовидной железы