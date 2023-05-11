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Певзнер Александр Абрамович

Место рождения

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай

Дата рождения

13.06.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1947

Отец: Певзнер Абрам Самуилович

Мать: Певзнер Елизавета Львовна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
28.03.1971

Сын: Певзнер Лев Александрович

Мать ребёнка: не указана

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-радиоэлектроник, кандидат наук, изобретатель, преподователь ВУЗ (Dozent)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Krebs, рак щитовидной железы
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