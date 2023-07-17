Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1965
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Владимировна