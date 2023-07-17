Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: не указан

Мать: Канашева Любовь Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Владимировна

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