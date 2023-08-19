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Тукмачев Петр Иванов

Место рождения

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1783 г.р.

Мать

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Жена

1795 г.р.

Дети

1849 г.р.
1851 г.р.
1852 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тукмачев Иван Денисов

Мать: скрыто настройками приватности

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
31.01.1819

Жена: Вотякова Домника Тихонова

Рождение ребёнка
28.12.1849

Дочь: Анисья Петрова

Мать ребёнка: Татiана Тимофеева

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1851

Сын: Тукмачев Никита Петров

Мать ребёнка: Татiана Тимофеева

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1852

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Татiана Тимофеева

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вотякова Домника Тихонова

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вотякова Домника Тихонова

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тукмачев Иван Петров

Мать ребёнка: Вотякова Домника Тихонова

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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