Тукмачев Петр Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тукмачев Иван Денисов
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
31.01.1819
Рождение ребёнка
28.12.1849
Дочь: Анисья Петрова
Мать ребёнка: Татiана Тимофеева
Рождение ребёнка
29.05.1851
Мать ребёнка: Татiана Тимофеева
Рождение ребёнка
07.09.1852
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Татiана Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вотякова Домника Тихонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вотякова Домника Тихонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тукмачев Иван Петров
Мать ребёнка: Вотякова Домника Тихонова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно