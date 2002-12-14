Фильчугина (Калашникова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти14.12.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1957
Сын: Фильчугин Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Фильчугин Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
23.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фильчугин Евгений Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.2002