Фильчугина (Калашникова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фильчугина (Калашникова) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

14.12.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1957

Сын: Фильчугин Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Фильчугин Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
23.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фильчугин Евгений Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фильчугин Евгений Николаевич

Смерть
14.12.2002
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