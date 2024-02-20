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Янатьев Евгений Александрович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль

Дата рождения

14.06.1917

Дата смерти

08.07.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1917

Отец: Янатьев / Янакиев / Александр Дмитриевич

Мать: Янатьева Мария Федоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Смерть
08.07.1917
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Причина смерти: Болезнь-горячка
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