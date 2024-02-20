Янатьев Евгений Александрович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Дата рождения14.06.1917
Дата смерти08.07.1917
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1917
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Смерть
08.07.1917
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Причина смерти: Болезнь-горячка