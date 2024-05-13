Шмараева (Ланьшина) Пелагея Григорьевна 1764 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева (Ланьшина) Пелагея Григорьевна

Место рождения

Косилово, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1777

Муж: Шмараев Филипп Иванович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шмараев Василий Филиппович

Отец ребёнка: Шмараев Филипп Иванович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Шмараева) Настасья Филипповна

Отец ребёнка: Шмараев Филипп Иванович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Шмараева) Фекла Филипповна

Отец ребёнка: Шмараев Филипп Иванович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Шмараев Матвей Филиппович

Отец ребёнка: Шмараев Филипп Иванович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Шмараев Петр Филиппович

Отец ребёнка: Шмараев Филипп Иванович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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