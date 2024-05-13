Шмараева (Ланьшина) Пелагея Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1777
Рождение ребёнка
1782
Сын: Шмараев Василий Филиппович
Отец ребёнка: Шмараев Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Шмараева) Настасья Филипповна
Отец ребёнка: Шмараев Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Шмараева) Фекла Филипповна
Отец ребёнка: Шмараев Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Шмараев Матвей Филиппович
Отец ребёнка: Шмараев Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Шмараев Филипп Иванович
Смерть
Неизвестно