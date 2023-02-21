Литвиновых Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвиновых Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Литвиновых Екатерина Никитина

Отец ребёнка: Литвиновых Никита Леонтьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвиновых Никита Леонтьев

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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