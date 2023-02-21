Литвиновых Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Литвиновых Екатерина Никитина
Отец ребёнка: Литвиновых Никита Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно