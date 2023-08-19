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Новопашенной Сила Анисимов

Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

30.07.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1807

Отец: Новопашенной Анисим Васильев

Мать: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
23.04.1829

Жена: Новопашеннная Марфа Гаврилова

Рождение ребёнка
14.02.1830

Сын: Новопашенной Онисим Силин

Мать ребёнка: Новопашеннная Марфа Гаврилова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.03.1831

Дочь: Мария Силина

Мать ребёнка: Новопашеннная Марфа Гаврилова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.10.1832

Дочь: Параскева Силина

Мать ребёнка: Новопашеннная Марфа Гаврилова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.11.1833

Сын: Новопашенной Филип Силин

Мать ребёнка: Новопашеннная Марфа Гаврилова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1835

Сын: Новопашенной Александр Силин

Мать ребёнка: Новопашеннная Марфа Гаврилова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.06.1836

Сын: Новопашенной Иоанн Силин

Мать ребёнка: Новопашеннная Марфа Гаврилова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.04.1840

Сын: Новопашен Симион Силин

Мать ребёнка: Новопашеннная Марфа Гаврилова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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