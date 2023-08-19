Новопашенной Сила Анисимов
Место рождения
Дата рождения30.07.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1807
Отец: Новопашенной Анисим Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1829
Рождение ребёнка
14.02.1830
Сын: Новопашенной Онисим Силин
Мать ребёнка: Новопашеннная Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
29.03.1831
Дочь: Мария Силина
Мать ребёнка: Новопашеннная Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
23.10.1832
Дочь: Параскева Силина
Мать ребёнка: Новопашеннная Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
13.11.1833
Мать ребёнка: Новопашеннная Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
26.01.1835
Сын: Новопашенной Александр Силин
Мать ребёнка: Новопашеннная Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
23.06.1836
Мать ребёнка: Новопашеннная Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
16.04.1840
Мать ребёнка: Новопашеннная Марфа Гаврилова
Смерть
Неизвестно