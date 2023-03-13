Обуткина Домна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обуткина Домна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

26.07.1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Обуткинъ Игнатей

Отец ребёнка: Обуткинъ Андрей

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обуткинъ Андрей

Смерть
26.07.1802
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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