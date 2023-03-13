Обуткина Домна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти26.07.1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Обуткинъ Игнатей
Отец ребёнка: Обуткинъ Андрей
Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обуткинъ Андрей
Смерть
26.07.1802
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан