Толстошеева Мария 1809 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Толстошеева Мария

Место рождения

Березовка, Козловский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовка, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстошеев Алексей Никитич

Берёзовка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
С 1826 по 1827 ст.

Дочь: Качурина Анисья Алексеевна

Отец ребёнка: Толстошеев Алексей Никитич

Берёзовка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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