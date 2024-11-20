Толстошеева Мария
Место рождения
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1826 по 1827 ст.
Дочь: Качурина Анисья Алексеевна
Отец ребёнка: Толстошеев Алексей Никитич
Смерть
Неизвестно
Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область