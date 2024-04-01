Агаркова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агаркова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агарнов Степан

Отец ребёнка: Агарнов Кто То

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агарнов Никифор

Отец ребёнка: Агарнов Кто То

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агарнов Кузьма

Отец ребёнка: Агарнов Кто То

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агарнов Кто То

Смерть
Неизвестно

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