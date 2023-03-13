Кокушкина Ирина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Кокушкинъ Семенъ
Отец ребёнка: Кокушкинъ Алексей
Рождение ребёнка
10.01.1873
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Кокушкинъ Алексей
Александровка
Рождение ребёнка
24.03.1875
Сын: Кокушкинъ Степанъ
Отец ребёнка: Кокушкинъ Алексей
Александровка
Рождение ребёнка
1878
Сын: Кокушкинъ Николай
Отец ребёнка: Кокушкинъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокушкинъ Алексей