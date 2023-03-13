Кокушкина Ирина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокушкина Ирина Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Кокушкинъ Семенъ

Отец ребёнка: Кокушкинъ Алексей

Рождение ребёнка
10.01.1873

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Кокушкинъ Алексей

Александровка
Рождение ребёнка
24.03.1875

Сын: Кокушкинъ Степанъ

Отец ребёнка: Кокушкинъ Алексей

Александровка
Рождение ребёнка
1878

Сын: Кокушкинъ Николай

Отец ребёнка: Кокушкинъ Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокушкинъ Алексей

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