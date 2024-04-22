Дупа (Чепела) Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дупа (Чепела) Варвара Григорьевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

04.12.1840

Дата смерти

06.02.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1840

Отец: Чепела Григорий Леонтьевич

Мать: Чепела Мелания Никитична

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
10.02.1861

Муж: Дупа Тихон Романович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.12.1861

Дочь: Дупа Лукия Тихоновна

Отец ребёнка: Дупа Тихон Романович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Дупа Аввакум Тихонович

Отец ребёнка: Дупа Тихон Романович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Дупа Домникия Тихоновна

Отец ребёнка: Дупа Тихон Романович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Дупа Петр Тихонович

Отец ребёнка: Дупа Тихон Романович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.08.1872

Сын: Дупа Исаак Тихонович

Отец ребёнка: Дупа Тихон Романович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.11.1874

Дочь: Дупа Анастасия Тихоновна

Отец ребёнка: Дупа Тихон Романович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Дупа Григорий Тихонович

Отец ребёнка: Дупа Тихон Романович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.08.1879

Дочь: Дупа Наталия Тихоновна

Отец ребёнка: Дупа Тихон Романович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
06.02.1915
Липовый Рог, Чернігівська область
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