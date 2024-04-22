Дупа (Чепела) Варвара Григорьевна
Место рождения
Дата рождения04.12.1840
Дата смерти06.02.1915
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1840
Бракосочетание
10.02.1861
Муж: Дупа Тихон Романович
Рождение ребёнка
13.12.1861
Дочь: Дупа Лукия Тихоновна
Отец ребёнка: Дупа Тихон Романович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Дупа Тихон Романович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Дупа Домникия Тихоновна
Отец ребёнка: Дупа Тихон Романович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Дупа Петр Тихонович
Отец ребёнка: Дупа Тихон Романович
Рождение ребёнка
03.08.1872
Сын: Дупа Исаак Тихонович
Отец ребёнка: Дупа Тихон Романович
Рождение ребёнка
01.11.1874
Дочь: Дупа Анастасия Тихоновна
Отец ребёнка: Дупа Тихон Романович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Дупа Тихон Романович
Рождение ребёнка
10.08.1879
Дочь: Дупа Наталия Тихоновна
Отец ребёнка: Дупа Тихон Романович
Смерть
06.02.1915