Прийменко Матрона Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прийменко Матрона Ефимовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1823

Дата смерти

09.10.1886

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1845

Сын: Прийменко Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Прийменко Василий Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1847

Сын: Прийменко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Прийменко Василий Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Прийменко Василий Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1850

Сын: Прийменко Фома Васильевич

Отец ребёнка: Прийменко Василий Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прийменко Василий Иванович

Смерть
09.10.1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-горячка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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