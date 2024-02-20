Прийменко Матрона Ефимовна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1823
Дата смерти09.10.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Сын: Прийменко Трофим Васильевич
Отец ребёнка: Прийменко Василий Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1847
Сын: Прийменко Иван Васильевич
Отец ребёнка: Прийменко Василий Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Прийменко Василий Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1850
Сын: Прийменко Фома Васильевич
Отец ребёнка: Прийменко Василий Иванович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-горячка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука