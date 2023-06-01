Казакова жена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Казаков Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Казаков Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Казаков Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Казаков Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно