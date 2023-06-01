Казакова жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазакова жена

Казакова жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Казаков Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Казаков Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Казаков Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Казаков Михаил Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Михаил Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close