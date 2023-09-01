Савина (Фролова) Пелагея Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.11.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фролов Осип
Мать: Фролова Марина
Рождение ребёнка
30.09.1915
Отец ребёнка: Савин Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Савин Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
28.01.1934
Дочь: Борисова Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Савин Матвей Алексеевич
д. Русский Куюк, Бемыжского района, УАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бельская Любовь Матвеевна
Отец ребёнка: Савин Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скорнякова Нина Матвеевна
Отец ребёнка: Савин Матвей Алексеевич
Смерть
02.11.1960