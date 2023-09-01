Савина (Фролова) Пелагея Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина (Фролова) Пелагея Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Осип

Мать: Фролова Марина

Рождение ребёнка
30.09.1915

Сын: Савин Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Савин Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Савин Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Савин Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
28.01.1934

Дочь: Борисова Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Савин Матвей Алексеевич

д. Русский Куюк, Бемыжского района, УАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бельская Любовь Матвеевна

Отец ребёнка: Савин Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скорнякова Нина Матвеевна

Отец ребёнка: Савин Матвей Алексеевич

Смерть
02.11.1960
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