Токарева Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1884
Дочь: Крестовникова (Токарева) Васса Михайловна
Отец ребёнка: Токарев Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
29.10.1889
Дочь: Крюкова (Токарева) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Токарев Михаил Ефимович
Смерть
Неизвестно