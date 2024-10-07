Токарева Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1884

Дочь: Крестовникова (Токарева) Васса Михайловна

Отец ребёнка: Токарев Михаил Ефимович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.10.1889

Дочь: Крюкова (Токарева) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Токарев Михаил Ефимович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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