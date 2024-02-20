(Золото) Василиса Трандафиловна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения16.01.1882
Дата смерти16.01.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
16.01.1882
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1882г.лист-52,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр-53
Крещение
17.01.1882
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр-53,м/к-1882г.лист-52,зап.-2. | Восприемники: Новокаракубский поселянин-Семен Лазаревич Золото и поселянка с. Чердакли - Вера Петровна Каракацинова
Смерть
16.01.1886
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - сухотка | Николаевская церковь,м/к-1886г.лист-42,зап.-53,ГАДО,Ф - 426-2-5 кадр-43
Похороны
26.10.1886
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /