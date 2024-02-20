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(Золото) Василиса Трандафиловна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

16.01.1882

Дата смерти

16.01.1886

Пол

Женский

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1882

Отец: Золото Трандафил Дмитриевич

Мать: Золото Ульяна Христофоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1882г.лист-52,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр-53
Крещение
17.01.1882
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр-53,м/к-1882г.лист-52,зап.-2. | Восприемники: Новокаракубский поселянин-Семен Лазаревич Золото и поселянка с. Чердакли - Вера Петровна Каракацинова
Смерть
16.01.1886
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - сухотка | Николаевская церковь,м/к-1886г.лист-42,зап.-53,ГАДО,Ф - 426-2-5 кадр-43
Похороны
26.10.1886
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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