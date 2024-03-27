Шишкин Герасим Захарович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шишкина Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шишкина Мария Максимовна
Смерть
Неизвестно