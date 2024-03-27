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Шишкин Герасим Захарович

Место рождения

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

1895 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Шишкин Захар Иванович

Мать: Шишкина (Толчева) Агрипина Никифоровна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкина Мария Максимовна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкина Мария Максимовна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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