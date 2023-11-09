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Skachkov Alexander Адрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

До 1872

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Коллежский советник
Бракосочетание
09.01.1855

Жена: Скачкова (Вершинская) Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.12.1860

Дочь: (Скачкова) Елена Александровна

Мать ребёнка: Скачкова (Вершинская) Александра Дмитриевна

Смерть
До 1872

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