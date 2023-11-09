Skachkov Alexander Адрианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиДо 1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Коллежский советник
Бракосочетание
09.01.1855
Рождение ребёнка
26.12.1860
Дочь: (Скачкова) Елена Александровна
Мать ребёнка: Скачкова (Вершинская) Александра Дмитриевна
Смерть
До 1872