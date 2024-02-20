Ивченко Пелагея Васильевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.09.1911
Дочь: София Дмитриевна
Отец ребёнка: Ивченко Дмитрий Прокофьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
11.08.1914
Сын: Ивченко Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Ивченко Дмитрий Прокофьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно