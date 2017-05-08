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Некрасов Дмитрий

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

09.09.1971

Дата смерти

Около 08.05.2017

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1971

Отец: Некрасов Юрий

Мать: Некрасова (Ширканова) Лариса

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Александр

Мать ребёнка: Некрасова Наталья

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Наталья

Рождение ребёнка
Около 1992

Сын: Некрасов Сергей

Мать ребёнка: Некрасова Наталья

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
Около 08.05.2017
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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