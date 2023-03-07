Иванъ
Место рождения
Дата рождения1733
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Якимъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Настасья Миронова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Петръ
Мать ребёнка: Настасья Миронова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Настасья Миронова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Настасья Миронова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Прохорова Устинья
Мать ребёнка: Настасья Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Миронова