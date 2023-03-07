Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванъ

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Место рождения

Никольское

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Якимъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Настасья Миронова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Петръ

Мать ребёнка: Настасья Миронова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Настасья Миронова

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Настасья Миронова

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Прохорова Устинья

Мать ребёнка: Настасья Миронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Миронова

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