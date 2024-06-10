Задворнов Архип Косьмин 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Задворнов Архип Косьмин

Место рождения

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

1775 г.р.

Жена

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Задворнов Косьма Егоров

Мать: Задворнова (Аршинцова) Мария Лаврентьева

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задворнова Евдокия

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Задворнова (Задворнова) Маремьяна Архипова

Мать ребёнка: Задворнова Евдокия

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Задворнова (Задворнова) Анна Архипова

Мать ребёнка: Задворнова Евдокия

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
25.01.1829

Жена: Задворнова (Зубакина) Прасковья Федотова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Задворнова (Задворнова) Марья Архипова

Мать ребёнка: Задворнова (Зубакина) Прасковья Федотова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Задворнова (Задворнова) Агриппина Архипова

Мать ребёнка: Задворнова (Зубакина) Прасковья Федотова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Задворнова (Задворнова) Афимья Архипова

Мать ребёнка: Задворнова (Зубакина) Прасковья Федотова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Задворнова (Задворнова) Акилина Архипова

Мать ребёнка: Задворнова (Зубакина) Прасковья Федотова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Задворнов Иван Архипов

Мать ребёнка: Задворнова (Зубакина) Прасковья Федотова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Задворнов Ефим Архипов

Мать ребёнка: Задворнова (Зубакина) Прасковья Федотова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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