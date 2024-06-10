Задворнов Архип Косьмин
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Задворнова Евдокия
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Задворнова (Задворнова) Маремьяна Архипова
Мать ребёнка: Задворнова Евдокия
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Задворнова (Задворнова) Анна Архипова
Мать ребёнка: Задворнова Евдокия
Бракосочетание
25.01.1829
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Задворнова (Задворнова) Марья Архипова
Мать ребёнка: Задворнова (Зубакина) Прасковья Федотова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Задворнова (Задворнова) Агриппина Архипова
Мать ребёнка: Задворнова (Зубакина) Прасковья Федотова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Задворнова (Задворнова) Афимья Архипова
Мать ребёнка: Задворнова (Зубакина) Прасковья Федотова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Задворнова (Задворнова) Акилина Архипова
Мать ребёнка: Задворнова (Зубакина) Прасковья Федотова
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Задворнова (Зубакина) Прасковья Федотова
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Задворнова (Зубакина) Прасковья Федотова
Смерть
Неизвестно