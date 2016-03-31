Косенкова (Харитонова) Матрена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенкова (Харитонова) Матрена Андреевна

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Место рождения

Bekeshevo, Respublika Bashkortostan Russia

Дата рождения

?.11.1932

Дата смерти

31.03.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Bekeshevo, Respublika Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
21.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косенков Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косенков Иван Тимофеевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.03.2016
Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
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