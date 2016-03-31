Косенкова (Харитонова) Матрена Андреевна
Место рожденияBekeshevo, Respublika Bashkortostan Russia
Дата рождения?.11.1932
Дата смерти31.03.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Bekeshevo, Respublika Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
21.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косенков Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косенков Иван Тимофеевич
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.03.2016
Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край