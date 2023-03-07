Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

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Место рождения

Кананикольское

Дата рождения

1787

Пол

Женский

Отец

1748 г.р.

Мать

1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Родионъ

Мать: Марья Гаврилова

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