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Матрена
Матрена
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Место рождения
Кананикольское
Дата рождения
1787
Пол
Женский
Отец
Родионъ
1748 г.р.
Мать
Марья Гаврилова
1752 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец:
Родионъ
Мать:
Марья Гаврилова
Кананикольское
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